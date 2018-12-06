"Мозги включать". Медведев дал совет чиновникам, делающим скандальные заявления

По словам главы Правительства РФ, госслужащих, которые плохо себя ведут, следует привлекать к ответственности.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал универсальный совет чиновникам, которые оказываются в центре скандалов после собственных некорректных изречений. Глава кабмина обратился к госслужащим во время интервью российским телеканалам по итогам года.

— Мозги надо включать — вот собственно и всё, когда ты обличён властью. К сожалению, не у всех это получается, — заявил Медведев, комментируя скандальное заявление бывшего министра Саратовской области о жизни на "макарошках".

Премьер подчеркнул, что в России около миллиона госслужащих, большинство из которых "действительно преданные своему делу, ответственные, хорошие люди" и их обижать не хочется. Однако, как отметил Медведев, есть чиновники, которые "плохо себя ведут". По его словам, провинившихся следует привлекать к ответственности.

Напомним, в октябре министр труда, занятости и миграции Саратовской области Наталья Соколова была уволена после скандального заявления по поводу возможности прожить в месяц на 3,5 тысячи рублей. По словам чиновника, этой суммы вполне достаточно "для минимальных физиологических потребностей", и "макарошки стоят всегда одинаково".