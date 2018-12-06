Путин предложил странам ЕАЭС создать общий рынок газа, нефти и нефтепродуктов

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Путин предложил странам ЕАЭС создать общий рынок газа, нефти и нефтепродуктов

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Владимир Путин. Фото: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Российский президент Владимир Путин на саммите Евразийского экономического союза предложил странам-членам создать общий рынок нефтепродуктов, который поможет увеличить совместный ВВП на $9 млрд.

— К сегодняшнему заседанию подготовлены проекты важных решений — о создании общих рынков нефти, нефтепродуктов, газа... По оценкам экспертов, осуществление этих планов даст прибавку к ВВП наших стран до $9 млрд, — приводит ТАСС слова Владимира Путина на открытии Высшего Евразийского экономического совета.

На этом же заседании Путин предложил партнёрам по Евразийскому экономическому союзу задуматься о формировании общей инфраструктуры расчётов. Это должно снизить зависимость стран от иностранных валют.

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