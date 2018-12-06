Общение с россиянами. Медведев рассказал о своём самом мощном впечатлении года

Председатель правительства отметил богатство души соотечественников и их открытость.

Российский премьер Дмитрий Медведев рассказал, что наиболее мощные впечатления он получил от общения с россиянами во время рабочих поездок по нашей стране.

— Впечатления в жизни любого человека — это общение с людьми. Я думаю, что и у вас так же. Мы люди. И самое главное — это общение с людьми, — заявил Медведев в интервью российским каналам.

Он пояснил, что и страна у нас красивая, и люди разные: богаты душой, открытые и иногда жёсткие в своих оценках.

— Вот я посетил всё, начиная от Калининграда и заканчивая Петропавловском-Камчатским. Был и на Кавказе, и в Сибири, и на Дальнем Востоке. Я уж не говорю про центральную часть нашей страны. Это, наверное, самые мощные впечатления у меня в этом году, — пояснил Медведев.

Разговор с гражданами зачастую помогал найти ему верное решение, подытожил премьер-министр.