Медведев поделился впечатлениями от сериала "Домашний арест"

Речь идёт о комедии Семёна Слепакова, в которой высмеиваются чиновники-коррупционеры.

Премьер-министр Дмитрий Медведев посмотрел несколько серий "Домашнего ареста" и посчитал, что многие типажи в нём узнаваемы русскому человеку. Об этом он рассказал в интервью российским телеканалам.

— Сериалы я, конечно, смотрю очень редко, но если вы имеете в виду "Домашний арест", то я действительно пару серий этого сериала посмотрел. Это довольно забавно, а некоторые персонажи вполне узнаваемы, — рассказал премьер.

По мнению Медведева, сюжет этой комедии на сегодняшний день актуален так же, как гоголевский "Ревизор".

— В этом смысле это интересно, это наша жизнь, и я считаю, что нам нужно всем обязательно с такими источниками культуры всё-таки знакомиться, — рекомендовал глава кабмина.

"Домашний арест" — российский комедийный телесериал, вышедший летом на ТНТ-Premier. Главный герой картины— мэр выдуманного городка Синеозёрска, которого поместили под домашний арест из-за коррупции. "Домашний арест" заслужил высокую оценку у мэтра отечественного кино Никиты Михалкова. В интервью видеоблогеру Дудю он признался, что был впечатлён качеством сериала и даже позвонил его создателю Семёну Слепакову, чтобы поздравить с творческим успехом.