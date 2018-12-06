"Ничего нельзя навязывать". Медведев рассказал о господдержке культуры

Отдельное внимание премьер уделил необходимости развития культурных центров в российских деревнях и сёлах.

Государство должно правильным образом распределять приоритеты по поддержке культурных проектов, но навязывать в этой сфере ничего нельзя. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам по итогам года.

— Безусловно, мы вправе гордиться нашей великой национальной культурой… Для этого необходимо правильным образом распределять приоритеты по поддержке культуры, — сказал глава кабмина, подчеркнув, что "ничего нельзя навязывать, культура должна быть разной".

По словам премьера, государство должно оказывать поддержку не только кино, но и театрам, и библиотекам. Отдельное внимание Медведев уделил вопросу развития культурных центров в российских деревнях и сёлах.