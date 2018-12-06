Как отметил российский лидер, Белоруссия сегодня платит 129 долларов за тысячу кубов, а в следующем году будет платить 127. В то же время цена для ФРГ составляет 250 долларов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился из-за цен на российский газ. В ходе заседания ЕврАзЭС он посетовал, что Россия, по его мнению, продаёт Белоруссии газ по завышенным тарифам. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, напомнил коллеге, что цена на газ для Белоруссии намного ниже рыночной.

Как отметил Путин, сегодня Белоруссия платит 129 долларов за тысячу кубов, а в следующем будет платить 127. В то же время цена для ФРГ составляет 250 долларов. Лукашенко не согласился, сказав, что у Белоруссии условия хуже, чем у Германии, а у Путина — "неправильные расчёты".

— Вроде и воевали против Германии вместе, а наши люди ещё не умершие после войны имеют такую ситуацию, — заявил белорусский лидер.

Путин предложил обсудить вопрос детальнее в закрытом режиме, однако согласился, что сторонам нужно выработать план движения к единому рынку.