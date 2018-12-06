Из-за ограничений против бизнесменов. Росконгресс отменил "Русский дом" в Давосе

Фонд "Росконгресс" решил отменить проект "Русский дом" на Всемирном экономическом форуме в Давосе в 2019 году. Это связано с тем, что против некоторых российских бизнесменов внесли ограничения и отказали им в участии.

— В ходе подготовки проекта сотрудники фонда "Росконгресс" общались со многими представителями российского и международного бизнеса и они высказали озабоченность явной претенциозностью руководства Всемирного экономического форума, поэтому не планируют его посещение, — пояснили в "Росконгрессе".

Изначально о том, что госслужащие и российские компании могут отказаться от участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе, объявил глава правительства Дмитрий Медведев. Его слова стали ответом на то, что в Давосе сочли нежелательным участие ряда российских бизнесменов.