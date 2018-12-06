Медведев рассказал, какие книги прочёл за последнее время

Глава Правительства РФ упомянул в числе просмотренных "Виды на гору Фудзи" Виктора Пелевина.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев старается быть в курсе литературных и сериальных новинок, но по большей части вынужден читать деловые бумаги. О прочитанных за последнее время художественных произведениях он рассказал в интервью российским телеканалам по итогам года.

— Я в последнее время обратил внимание на несколько наших новых авторов, ну для меня во всяком случае. Такая Гузель Яхина, которая написала несколько книжек, — сказал Медведев.

Глава кабмина признался, что последняя книга Яхиной произвела на него "очень сильное впечатление, хотя и первая тоже была весьма и весьма". Также относительно недавно Медведев прочитал книгу "Страна вина" китайского автора, лауреата Нобелевской премии Мо Яня. По его словам, это весьма интересное философское произведение, позволяющее ознакомиться с китайскими традициями. Премьер упомянул в числе просмотренных и книгу "Виды на гору Фудзи" Виктора Пелевина.