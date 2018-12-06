СК возбудил дело по факту инцидента с учеником, вооружённым ножом

Следователи проверят на предмет халатности работников школы и представителей социальных служб.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту инцидента в московской школе, куда один из учеников принёс нож, угрожая свести счёты с жизнью.

— Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве по факту инцидента в столичной школе возбуждено уголовное дело, — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что следователи выясняют, что могло побудить школьника прийти в класс с оружием. И.о. руководителя Главного управления Андрей Стрижов поручил проверить "на предмет халатности" работников школы и социальных служб.

С подростком работают психологи. Решается вопрос о помещении его в больницу.

Ранее сообщалось, что ученик, который пришёл сегодня с ножом в школу № 1359, давно имел проблемы с общением. Одноклассники рассказали, что он даже кидался на учителей с ножницами.