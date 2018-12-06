Слишком много тела. В Австралии журналистку прогнали из-за блузки без рукавов

Австралийская журналистка Патрисия Карвелас пожаловалась подписчикам в "Твиттере" на инцидент в парламенте. Её выгнали с правительственного часа из-за "слишком откровенного наряда". Девушка выложила пост с фотографией, где видно, что она была одета в блузку без рукавов.
I have just been kicked out of #QT because you can allegedly see too much skin. His insane #Auspol pic.twitter.com/51KipESXlG— PatriciaKarvelas (@PatsKarvelas) December 3, 2018
— Меня только что выкинули с правительственного часа, потому что якобы видно слишком много неприкрытого тела. Это безумие, — написала она.
This is my controversial outfit #auspol pic.twitter.com/8Ve0ZTYEtl— PatriciaKarvelas (@PatsKarvelas) December 3, 2018
Подписчики пришли в недоумение. Они отметили, что во внешнем виде журналистки нет ничего вызывающего, и показали примеры чиновников, которые без проблем приходят в австралийский парламент в таком же виде.
December 3, 2018
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