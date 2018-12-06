Слишком много тела. В Австралии журналистку прогнали из-за блузки без рукавов

Женщина назвала это безумием, а её подписчики указали на чиновников, которые проявляют такое же "распутство" на заседаниях в палате.

Австралийская журналистка Патрисия Карвелас пожаловалась подписчикам в "Твиттере" на инцидент в парламенте. Её выгнали с правительственного часа из-за "слишком откровенного наряда". Девушка выложила пост с фотографией, где видно, что она была одета в блузку без рукавов.

I have just been kicked out of #QT because you can allegedly see too much skin. His insane #Auspol pic.twitter.com/51KipESXlG — PatriciaKarvelas (@PatsKarvelas) December 3, 2018

— Меня только что выкинули с правительственного часа, потому что якобы видно слишком много неприкрытого тела. Это безумие, — написала она.

Подписчики пришли в недоумение. Они отметили, что во внешнем виде журналистки нет ничего вызывающего, и показали примеры чиновников, которые без проблем приходят в австралийский парламент в таком же виде.

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