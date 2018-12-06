"Неприкрытая насмешка". В Рязани нашли ошибки на надгробиях советских воинов

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"Неприкрытая насмешка". В Рязани нашли ошибки на надгробиях советских воинов

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В муниципальном учреждении "Ритуал", который следит за порядком в Мемориальном парке, сообщили, что подрядчик устранит недостатки до 12 декабря.

Рязанские активисты нашли вопиющие ошибки и небрежности на надгробиях солдат и офицеров Красной армии, захороненных на Скорбященском кладбище. Об этом сообщил директор научно-производственного центра "Рязанская археологическая экспедиция" Василий Конов, опубликовав в группе центра фотографии, подтверждающие, что восстановительные работы были проведены крайне некачественно.

— Посетив мемориал незадолго до праздника (Дня неизвестного солдата 3 декабря — Прим. ред.), мы были поражены, — написал он. — Самым небрежным образом написанные имена [...], искажённые неприкрытой насмешкой фамилии.

<p>Фото: © VK/ <a href="https://vk.com/npcrae" target="_blank">НПЦ Рязанская археологическая экспедиция</a></p>

<p>Фото: © VK/ <a href="https://vk.com/npcrae" target="_blank">НПЦ Рязанская археологическая экспедиция</a></p>

<p>Фото: © VK/ <a href="https://vk.com/npcrae" target="_blank">НПЦ Рязанская археологическая экспедиция</a></p>

<p>Фото: © VK/ <a href="https://vk.com/npcrae" target="_blank">НПЦ Рязанская археологическая экспедиция</a></p>

Кроме того, видны явные ошибки в годах рождения погибших и закрашенные побелкой фотографии бойцов. В мэрии сообщили, что работы по реставрации захоронений выполнялись подрядной организацией ещё в апреле этого года и гарантийные обязательства сроком на 12 месяцев ещё действительны. Также отмечается, что на 2019 год запланирована реконструкция надгробий.

<p>Фото: © VK/ <a href="https://vk.com/npcrae" target="_blank">НПЦ Рязанская археологическая экспедиция</a></p>

В муниципальном учреждении "Ритуал", которое следит за порядком в Мемориальном парке, сообщили, что подрядчик устранит недостатки до 12 декабря.

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