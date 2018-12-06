Пнул его собаку. Житель Новокузнецка застрелил друга во время рыбалки

Мужчина скончался на месте, а злоумышленник со свидетелем расправы скрылись на машине погибшего.

Ранее судимый 41-летний житель Новокузнецка предстанет перед судом за убийство друга во время рыбалки из-за собаки. Об этом сообщает СУ СК РФ по Кемеровской области.

По версии следствия, 8 сентября обвиняемый с 46-летним жителем города Белово и ещё одним знакомым рыбачили на берегу реки в Таштагольском районе. Отмечая удачный улов, приятели начали распивать спиртное. Во время застолья один из рыбаков пнул собаку обвиняемого ногой, из-за чего между ними произошла ссора.

— Разозлившись, он достал из автомобиля охотничье ружьё и несколько раз выстрелил в мужчину. От полученных огнестрельных ранений тот скончался на месте. Тогда обвиняемый и второй участник рыбалки на автомобиле потерпевшего с места преступления скрылись, — уточнили в СК.

Тело убитого нашли местные жители, в течение суток злоумышленник был задержан. Мужчина сразу во всём сознался. Ему предъявили обвинения по статье "Убийство" и арестовали. Расследование уголовного дела завершено и направлено в суд.