Рогозин стал спецпредставителем президента по сотрудничеству в космосе

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назначен спецпредставителем президента по вопросам международного сотрудничества в области космоса. Соответствующий указ подписал российский лидер Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
— Указ вступает в силу со дня его подписания, — говорится в указе.
24 мая 2018 года Дмитрий Рогозин был назначен генеральным директором "Роскосмоса". Он обещал сделать всё возможное, чтобы оправдать доверие Путина.
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