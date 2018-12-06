Рогозин стал спецпредставителем президента по сотрудничеству в космосе

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Рогозин стал спецпредставителем президента по сотрудничеству в космосе

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Дмитрий Рогозин. Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назначен спецпредставителем президента по вопросам международного сотрудничества в области космоса. Соответствующий указ подписал российский лидер Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

— Указ вступает в силу со дня его подписания, — говорится в указе.

24 мая 2018 года Дмитрий Рогозин был назначен генеральным директором "Роскосмоса". Он обещал сделать всё возможное, чтобы оправдать доверие Путина.

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