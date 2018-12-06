Румынский военный взорвал квартиру, чтобы расправиться с женой

Когда бомба сдетонировала, мужчина выпрыгнул с четвёртого этажа и сильно пострадал.

В румынском городе Бистрица 50-летний военный взорвал собственную квартиру, чтобы убить супругу. О произошедшем сообщили в пресс-службе инспектората полиции уезда Бистрица-Нэсэуд.

Мужчина установил в своей квартире СВУ, которое должно было сработать после прихода его супруги. Так и случилось — когда женщина входила в квартиру со спасателями, прогремел взрыв. Спасаясь, супруг выпрыгнул из окна на четвёртом этаже. Он был доставлен в больницу в критическом состоянии с переломами рёбер и костей тазовой области, а также с повреждением поджелудочной железы. Вскоре военный впал в глубокую кому и умер.

В результате ЧП пострадала также хозяйка квартиры, спасатель и находившаяся во дворе беременная женщина. Пожарный был госпитализирован с переломом черепа, эпидуральной гематомой и контузией. Супруга военного и журналистка отделались лёгкими травмами.