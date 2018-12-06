"Аэрофлот" добавил в мобильное приложение функцию оплаты при помощи Samsung Pay

Пассажиры могут повторно не вводить данные карты, а лишь выбрать в качестве способа оплаты Samsung Pay, после чего подтвердить платёж с помощью Touch ID или код-пароля.

"Аэрофлот" обновил мобильное приложение, добавив возможность оплаты с использованием сервиса Samsung Pay — платёжного инструмента, который освобождает от необходимости многократного ввода данных банковской карты. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Для использования сервиса необходимо установить приложение Samsung Pay на смартфон и добавить банковскую карту, которая будет использоваться для платежей. Уже при покупке авиабилета пассажиры "Аэрофлота" могут повторно не вводить данные карты, а лишь выбрать в качестве способа оплаты Samsung Pay, после чего подтвердить платёж с помощью Touch ID или код-пароля.

Отмечается, что Samsung Pay для каждой банковской карты использует специальный цифровой код — токен, который не связан с настоящими данными карты, — это, в свою очередь, повышает безопасность платежей. Покупка с помощью этого сервиса возможна только после регистрации пользователя в сервисе Samsung Pay.

Ранее "Аэрофлот" уже внедрил в свои мобильные приложения аналогичные платёжные сервисы — Apple Pay для iOS-устройств и Google Pay для Android-устройств. Лайф писал, что авиакомпания также интегрировала возможность использования приложения Pass2U для Android.