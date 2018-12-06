Путин подарил лидерам стран ЕАЭС памятные панно о "путешествии флагов" в космос

После заседания Высшего Евразийского экономического совета в Петербурге президент РФ Владимир Путин подарил лидерам стран ЕАЭС памятные панно, посвящённые "путешествию флагов" в космос.
— Впервые в истории сразу пять национальных флагов совершили уникальное путешествие, — отметил российский лидер.
Ранее Лайф писал, что в ходе заседания ЕврАзЭС Путин предложил создать общий рынок нефтепродуктов, который поможет увеличить совместный ВВП на $9 млрд.
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