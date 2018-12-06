Путин подарил лидерам стран ЕАЭС памятные панно о "путешествии флагов" в космос

Читайте также

Путин подарил лидерам стран ЕАЭС памятные панно о "путешествии флагов" в космос

8

Фото: © L!FE

После заседания Высшего Евразийского экономического совета в Петербурге президент РФ Владимир Путин подарил лидерам стран ЕАЭС памятные панно, посвящённые "путешествию флагов" в космос.

<p>Фото: © L!FE</p>

— Впервые в истории сразу пять национальных флагов совершили уникальное путешествие, — отметил российский лидер.

Ранее Лайф писал, что в ходе заседания ЕврАзЭС Путин предложил создать общий рынок нефтепродуктов, который поможет увеличить совместный ВВП на $9 млрд.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×