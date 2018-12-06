Захарова увидела "извращение киевского режима" в словах главы ВМС Украины

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что главе ВМС Украины Игорю Воронченко лучше покинуть свой пост, чем садиться в тюрьму вместо арестованных украинских моряков, которые нарушили российскую границу.

— Сначала отправил своих подчинённых выполнять заведомо нарушающий закон приказ, а потом посчитал, что стоит их всех. Отставки будет достаточно, я думаю. Если только это не новая форма извращения киевского режима — капитуляция в мирное время, — пишет она в своём "фейсбуке".

Ранее командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что предлагает обменять себя на моряков, которые были арестованы в России.

25 ноября 2018 года три украинских корабля нарушили границу России и вскоре были задержаны. На допросе моряки признались в совершении провокации. Им предъявлены обвинения.