Химики МГУ придумали, как быстро проверить качество виски

Но метод этот для бытового применения не подойдёт. Только если под рукой нет светящихся молекул.

Российские учёные создали методику, которая позволяет быстро и дёшево определять качество виски и его происхождение. Исследование опубликовано в Microchemical Journal.

— Наша версия флуориметрии позволит не только оценивать качество виски, но и сравнивать и различать другие сложные продукты, выявлять фальсификаты пищевых продуктов и биодобавок, — рассказал Степан Калмыков, исполняющий обязанности декана химического факультета МГУ.

Химики обратили внимание на то, что различные компоненты виски будут особым образом влиять на поведение светящихся молекул. Они определили, что если взять несколько десятков флуоресцентных веществ и смешать их с небольшим количеством виски, то с помощью спектра свечения можно быстро и точно определить состав напитка и концентрацию каждого типа молекул.

Учёные надеются, что в перспективе этот метод также можно будет применить для определения некоторых заболеваний.

Ранее Лайф сообщал, что с аукциона ушла самая дорогая в мире бутылка виски.