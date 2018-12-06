В квартире жулебинского школьника проходят обыски

Правоохранительные органы проводят обыски в квартире у 16-летнего Даниила Г., который сегодня утром принёс в школу нож и грозился убить учителей и себя. Телеграм-канал Mash сообщает, что из комнаты парня заберут технику, проверят его личные вещи и переписки в соцсетях.

Мать школьника Оксана присутствует во время следственных действий. Домой она приехала с младенцем — младшей сестрой школьника.

Ранее Лайф рассказывал, что 16-летний подросток с ножом пришёл в школу в московском районе Жулебино. Он забаррикадировался в одном из кабинетов и угрожал убить себя. Всех школьников и учителей эвакуировали из здания. Он отказался говорить с матерью, в итоге его скрутили охранники. Даниила Г. доставили в больницу.