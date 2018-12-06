Лукашенко извинился перед Путиным после спора о цене на российский газ

По словам президента Белоруссии, стороны пришли к соглашению, обозначив ближайшие планы и действия.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко извинился перед своим российским коллегой Владимиром Путиным после спора о цене на газ. Об этом он рассказал журналистам по итогам заседания ЕвразЭС.

— Пришлось извиняться перед хозяином сегодняшней встречи, — признался белорусский лидер. — Очень бурное было объяснение, но вам лучше не слышать. Все вопросы обсудили.

По словам Лукашенко, стороны пришли к соглашению, обозначив ближайшие планы и действия — обсуждение отдельных вопросов в российском правительстве с белорусскими вице-премьерами, прежде всего по налоговому манёвру, а затем проведение заседания союзного совета министров.

— А на следующей неделе встречаемся с президентом России и расставим все точки над "и", чтобы нам не войти с нерешёнными проблемами в новый год, — подытожил белорусский лидер.

Как ранее писал Лайф, сегодня во время заседания между Путиным и Лукашенко произошёл спор, в ходе которого президент Белоруссии возмутился из-за цен на российский газ. Владимир Путин, в свою очередь, напомнил коллеге, что цена на газ для Белоруссии намного ниже рыночной.