Стало известно, когда в Москве начнутся новогодние пробки

С середины декабря в Москве обстановка на дорогах осложнится. Об этом жителей и гостей города предупредил Центр организации дорожного движения (ЦОДД) столицы.
Увеличится количество поездок жителей столицы и приезжих. Число автомобилей, ежедневно проезжающих по дорогам, может возрасти на 3–5%, по сравнению со среднемесячными значениями, и составить больше 3,7 миллионов машин в сутки.
На загруженность дорог повлияют перекрытия в центре к новогодним праздникам, а также снег и гололедица. Пик новогодних пробок придётся на 24–28 декабря, а с вечера 30 декабря количество автомобилей будет меньше.
Ожидается, что 31 декабря на дорогах будет достаточно свободно. Возможны небольшие местные затруднения возле крупных торговых центров и развлекательных заведений.
ЦОДД рекомендует пользоваться городским транспортом в последние две недели декабря. Поездки на личном автомобиле желательно сдвинуть на внепиковые часы.
Напомним, сегодня утром в Москве водителей также просили пересесть на общественный транспорт из-за снегопада. Снег, который падает сейчас на столицу, уже останется до весны.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени