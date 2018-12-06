Стало известно, когда в Москве начнутся новогодние пробки

Самый пик загруженности будет с 24 по 28 декабря, а уже с вечера 30 декабря количество автомобилей на дорогах пойдёт на спад.

С середины декабря в Москве обстановка на дорогах осложнится. Об этом жителей и гостей города предупредил Центр организации дорожного движения (ЦОДД) столицы.

Увеличится количество поездок жителей столицы и приезжих. Число автомобилей, ежедневно проезжающих по дорогам, может возрасти на 3–5%, по сравнению со среднемесячными значениями, и составить больше 3,7 миллионов машин в сутки.

На загруженность дорог повлияют перекрытия в центре к новогодним праздникам, а также снег и гололедица. Пик новогодних пробок придётся на 24–28 декабря, а с вечера 30 декабря количество автомобилей будет меньше.

Ожидается, что 31 декабря на дорогах будет достаточно свободно. Возможны небольшие местные затруднения возле крупных торговых центров и развлекательных заведений.

ЦОДД рекомендует пользоваться городским транспортом в последние две недели декабря. Поездки на личном автомобиле желательно сдвинуть на внепиковые часы.

Напомним, сегодня утром в Москве водителей также просили пересесть на общественный транспорт из-за снегопада. Снег, который падает сейчас на столицу, уже останется до весны.