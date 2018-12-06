До последнего блистала на сцене. Умерла старейшая актриса театра им. Маяковского

Народная артистка РСФСР и старейшая актриса театра имени Маяковского Галина Анисимова скончалась. Она ушла из жизни в возрасте 89 лет, сообщили в театре.

— До последнего дня Галина Александровна блистала на сцене родного театра, репетировала премьеру, активно участвовала в жизни театра, — сообщили РИА "Новости" в театре Маяковского.

Коллектив Маяковки приносит соболезнования родным и близким Анисимовой. Дата и место церемонии прощания станут известны позднее.

С 1952 года Галина Анисимова работала в театре имени Маяковского. Она сыграла несколько десятков ведущих ролей в спектаклях по классическим и современным пьесам.