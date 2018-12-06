В Совфеде объяснили необходимость ужесточения оборота оружия

По мнению сенаторов, это поможет предотвратить возможное повторение керченской трагедии.

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков объяснил Лайфу необходимость ужесточения правил продажи гражданского оружия в России, а именно — повышения до 21 года возраста для получения разрешения на его приобретение.

По словам сенатора, проблема назрела после того, как 18-летний студент Керченского политеха Владислав Росляков устроил стрельбу, взрыв в учебном заведении, в результате которого погиб 21 человек, в том числе и сам нападавший, и более 50 пострадали.

— Как только ему исполнилось 18 лет, он оформил разрешение на приобретение оружия, приобрёл это оружие и использовал его в той трагедии, которая произошла в Керчи, — заметил Цеков.

Парламентарий считает, что трагедии можно было избежать при возрастном пороге на приобретение оружия в 21 год. Как отметил Цеков, три года — это достаточно много для молодого человека. За это время происходит становление, взросление и переоценка ценностей. Собеседник Лайфа пояснил, что Совфед предложил ужесточить законодательство, чтобы предотвратить возможное повторение керченской трагедии в будущем. При этом, по его мнению, можно сделать исключения.

— Исключения возможны, я думаю, например, для тех народов, которые ведут традиционный образ жизни, которые занимаются охотой и так далее. То есть всё возможно, — заключил сенатор.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесён законопроект о повышении возраста продажи гражданского оружия в России с 18 до 21 года. В документе говорится об оружии ограниченного поражения, огнестрельном гладкоствольном длинноствольном оружии самообороны, а также газовом, спортивном, охотничьем и сигнальном оружии.