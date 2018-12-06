"От греха подальше". Психолог рекомендует обучать трудных подростков на дому

Комментируя инцидент в московской школе, эксперты указывают на недостатки в работе социальных педагогов.

Практикующий психолог Татьяна Семенко связывает возросшее число инцидентов с проявлениями агрессии и насилия в российских школах с недостаточной квалификацией школьных психологов. Об этом она рассказала в беседе с Лайфом. По словам Семенко, у таких специалистов, ко всему прочему, ещё и низкая зарплата при обилии бумажной работы, а при таких условиях времени и желания на проведение индивидуальной психодиагностики трудных подростков не остаётся.

Уже известно, что десятиклассник Даниил, который принёс в школу нож и угрожал причинить себе вред, забаррикадировавшись в классе, имел проблемы с психикой. Мальчик состоял на учёте, но проходил ли какую-то терапию — неизвестно. При этом окружающие признаются, что не заметить странности в его поведении было просто невозможно: Даниил всегда был эмоционально нестабилен, не шёл на контакты со сверстниками, а с нового учебного года перестал разговаривать с одноклассниками и учителями.

— Подобные расстройства выявляют хорошо. Есть предпосылки, которые выявляют повышенную агрессивность, рисуночные тесты — это элементарно. Просто надо было взять на себя труд и обратить внимание, — рассуждает Семенко.

Если Даниил лечился медикаментозно, но всё равно учился в обычной общеобразовательной школе без каких-либо мер профилактических, то он тем более должен был находиться под постоянным и пристальным вниманием школьного психолога, утверждает эксперт. С ним нужно было проводить индивидуальные беседы на регулярной основе, поскольку он находится в группе риска.

— Но если он один раз уже, допустим, кулаком дверь продолбил, себе руку рассёк, другой раз на кого-то с ножницами набросился, то следовало принимать меры куда более активно. Нужно было беседовать с родителями, рекомендовать настоятельно с врачом это всё обсудить. Но, конечно, если такая агрессия, то лучше выбрать для такого подростка домашнее обучение. От греха подальше, — заключила психолог.

Ранее Лайф рассказывал, что 16-летний подросток с ножом пришёл в школу в московском районе Жулебино. Он забаррикадировался в одном из кабинетов и угрожал убить себя. Всех школьников и учителей эвакуировали из здания. Мальчик отказался говорить с матерью, в итоге его скрутили охранники.