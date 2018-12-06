Председатель коллегии ЕАЭС прокомментировал спор Путина и Лукашенко из-за газа

По словам Саркисяна, функция "пятёрки" заключается именно в том, чтобы по итогам подобных дискуссий находить решение, которое устроит всех членов ЕАЭС.

Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян прокомментировал спор о цене на газ между белорусским лидером Александром Лукашенко и президентом РФ Владимиром Путиным. Он ответил на вопрос Лайфа, кто победил в дискуссии.

— Я не могу согласиться с такой постановкой вопроса, потому что этот вопрос решается не в интересах России и не в интересах Белоруссии. Этот вопрос решается в интересах ЕАЭС, — отметил Саркисян.

По его словам, функция "евразийской пятёрки" заключается именно в том, чтобы по итогам подобных дискуссий выработать позицию общего рынка и предложить такое решение, которое бы устроило всех.

Как ранее писал Лайф, сегодня во время заседания ЕАЭС в Петербурге между Путиным и Лукашенко произошёл спор, в ходе которого президент Белоруссии возмутился из-за цен на российский газ. Владимир Путин в свою очередь напомнил коллеге, что Москва поставляет Минску топливо по цене намного ниже рыночной. Позже Лукашенко извинился перед российским лидером.