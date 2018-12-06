Госдума лишила депутатской неприкосновенности эсера Белоусова

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Госдума лишила депутатской неприкосновенности эсера Белоусова

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Фото: ©РИА Новости/Владимир Федоренко

Госдума лишила неприкосновенности депутата фракции "Справедливая Россия" Вадима Белоусова. Это решение поддержали 353 народных избранника, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в нижней палате парламента.

Вопрос о лишении Белоусова был поднят на закрытом заседании.

Снять неприкосновенность с депутата запросила Генпрокуратура ещё в июне. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Однако Госдума смогла провести заседание только в декабре, так как до конца ноября Белоусов был на больничном.

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