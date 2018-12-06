На Украине планируют допросить Авакова по делу о покушении на Януковича

Читайте также

На Украине планируют допросить Авакова по делу о покушении на Януковича

13

Бывший президент Украины Виктор Янукович. Фото: © РИА Новости/Сергей Пивоваров

Генпрокуратура Украины планирует допросить главу МВД Незалежной Арсена Авакова по делу о покушении на бывшего президента Виктора Януковича в 2014 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник.

— Планируется допрос Авакова, — говорится в сообщении украинского СМИ.

По данным УНН, Авакову уже направили соответствующую повестку в прокуратуру. Когда именно состоится допрос — неизвестно.

Янукович неоднократно говорил, что в 2014 году его кортеж обстреляли неизвестные.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×