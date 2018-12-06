На Украине планируют допросить Авакова по делу о покушении на Януковича

Генпрокуратура Украины планирует допросить главу МВД Незалежной Арсена Авакова по делу о покушении на бывшего президента Виктора Януковича в 2014 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник.
— Планируется допрос Авакова, — говорится в сообщении украинского СМИ.
По данным УНН, Авакову уже направили соответствующую повестку в прокуратуру. Когда именно состоится допрос — неизвестно.
Янукович неоднократно говорил, что в 2014 году его кортеж обстреляли неизвестные.
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