Путин проведёт приём в честь Дня Героев Отечества

Участие в нём примет около 250 военных и гражданских, которые проявили мужество и героизм.

Президент РФ Владимир Путин завтра примет участие во вручении премий Русского географического общества. Он наградит лауреатов в одной из номинаций на торжественной церемонии в Кремле. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Также в этот день президент проведёт приём в честь Дня Героев Отечества. Туда пригласили около 250 военных и гражданских, которые проявили мужество и героизм.

— Среди участников мероприятия — Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и кавалеры ордена Святого Георгия, — рассказали в пресс-службе.