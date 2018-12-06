Автобус детской команды по баскетболу столкнулся с грузовиком в США, есть жертвы

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Автобус детской команды по баскетболу столкнулся с грузовиком в США, есть жертвы

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В результате ДТП два человека погибли, восемь девочек были госпитализированы с различными травмами.

Автобус с игроками женской школьной команды по баскетболу столкнулся с грузовиком в окрестностях американского города Блумингтона. Об этом сообщает телеканал NBC Chicago со ссылкой на полицию штата Иллинойс.

Смертельное ДТП произошло в ночь на четверг. Водитель большегруза выехал на встречную полосу, где столкнулся со школьным автобусом. В результате аварии скончался 34-летний водитель грузовика и 72-летний волонтёр, сопровождавший детскую баскетбольную команду.

Восемь школьниц были госпитализированы с различными травмами. По данным телеканала, жизни девочек ничего не угрожает. Водитель автобуса был доставлен в больницу на вертолёте, информация о его состоянии не уточнялась.

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