Автобус детской команды по баскетболу столкнулся с грузовиком в США, есть жертвы

В результате ДТП два человека погибли, восемь девочек были госпитализированы с различными травмами.

Автобус с игроками женской школьной команды по баскетболу столкнулся с грузовиком в окрестностях американского города Блумингтона. Об этом сообщает телеканал NBC Chicago со ссылкой на полицию штата Иллинойс.

Смертельное ДТП произошло в ночь на четверг. Водитель большегруза выехал на встречную полосу, где столкнулся со школьным автобусом. В результате аварии скончался 34-летний водитель грузовика и 72-летний волонтёр, сопровождавший детскую баскетбольную команду.

2 killed when semi collides with bus carrying central Illinois high school basketball team, state police say https://t.co/XGHURwfPnZ pic.twitter.com/hI9xZrYqI9 — NBC Chicago (@nbcchicago) 6 декабря 2018 г.

Восемь школьниц были госпитализированы с различными травмами. По данным телеканала, жизни девочек ничего не угрожает. Водитель автобуса был доставлен в больницу на вертолёте, информация о его состоянии не уточнялась.