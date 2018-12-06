Встретит Новый год дома. Эрик Давидыч выходит на свободу

Суд решил освободить его от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности.

Мосгорсуд удовлетворил апелляцию на приговор основателю "Смотры.ру" Эрику Китуашвили, осуждённому по делу о мошенничестве с автостраховками и отмыванию денег. Таким образом, он выходит на свободу и сможет встретить Новый год у себя дома.

Кроме того, по решению суда был отменён арест на имущество и деньги блогера. Основанием стало истечение сроков давности по вменяемым ему эпизодам.

Сам осуждённый отнёсся к своему освобождению двойственно. По мнению Китуашвили, суд должен был принять это решение не из-за сроков давности, а по причине того, что он невиновен и противозаконных действий не совершал.

Напомним, что 19 октября Дорогомиловский районный суд признал Китуашвили виновным по делу о мошенничестве с автомобильными страховками и отмыванию денег. Эрика Давидовича приговорили к четырём годам и восьми месяцам с отбыванием срока в колонии общего режима. При этом суд перезачёл время содержания Эрика в СИЗО.