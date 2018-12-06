Трамп назвал себя жертвой "президентского харассмента"

По его мнению, только этим можно объяснить его недостаточно высокий политический рейтинг.

Президент США заявил, что он является жертвой притеснений на посту главы государства — "президентского харассмента". Об этом он написал в Twitter.

Without the phony Russia Witch Hunt, and with all that we have accomplished in the last almost two years (Tax & Regulation Cuts, Judge’s, Military, Vets, etc.) my approval rating would be at 75% rather than the 50% just reported by Rasmussen. It’s called Presidential Harassment! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 6, 2018

— Если бы не было фальшивой охоты на ведьм в связи с Россией и, учитывая всё то, чего я добился за последние почти два года (сокращение налогов и регулирования в экономике, судьи, военные, ветераны), мой рейтинг был бы на уровне 75%, а не 50%, — посетовал Трамп.

— Это называется притеснение президента, — подчеркнул Трамп.

Трамп в этом случае, очевидно, обыгрывает то, что у слова harassment есть несколько значений, в том числе сексуальные домогательства. В последнее время множество женщин заявили о том, что стали жертвами такого поведения со стороны коллег и знакомых.

Обвиняли в этом не раз и самого Трампа.