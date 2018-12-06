Трамп назвал себя жертвой "президентского харассмента"

Читайте также

Трамп назвал себя жертвой "президентского харассмента"

18
По его мнению, только этим можно объяснить его недостаточно высокий политический рейтинг.

Президент США заявил, что он является жертвой притеснений на посту главы государства — "президентского харассмента". Об этом он написал в Twitter.

— Если бы не было фальшивой охоты на ведьм в связи с Россией и, учитывая всё то, чего я добился за последние почти два года (сокращение налогов и регулирования в экономике, судьи, военные, ветераны), мой рейтинг был бы на уровне 75%, а не 50%, — посетовал Трамп.

— Это называется притеснение президента, — подчеркнул Трамп.

Трамп в этом случае, очевидно, обыгрывает то, что у слова harassment есть несколько значений, в том числе сексуальные домогательства. В последнее время множество женщин заявили о том, что стали жертвами такого поведения со стороны коллег и знакомых.

Обвиняли в этом не раз и самого Трампа.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×