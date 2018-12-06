В угоду амбициям элиты. Сенатор оценил решение Рады о стрельбе на границе

По мнению Анатолия Широкова, последние решения украинских властей идут "вопреки реальным интересам украинского народа".

Тот факт, что Рада разрешила украинским кораблям открывать огонь на поражение, говорит о том, что действия парламента продиктованы не заботой о народе, а желанием угодить амбициям правящей элиты Украины. Такую точку зрения Лайфу высказал сенатор Анатолий Широков.

— В последнее время нам всё чаще приходится сожалеть о действиях так называемого украинского правительства, так называемого украинского парламента, которые в угаре этого своего антироссийского настроения, в угаре желания быть неким наступательным оружием коллективного Запада против России, — сказал Широков.

На самом же деле, по мнению сенатора, действия украинских властей направлены "в угоду амбициям правящей элиты Украины".

— Именно не народа, а элиты, — подчеркнул член Совфеда. — К сожалению, мы вынуждены быть свидетелями таких решений всё чаще и чаще.

Широков уверен, что разрыв Договора о дружбе отразится и на экономических связях, ведь именно Россия является ведущим партнёром Украины. Такое решение, как отметил сенатор, "окончательно добьёт уже и так почти умершую экономику Украины".

В то же время Широков считает, что действия властей Украины, которые идут "вопреки реальным интересам украинского народа", уже скоро получат соответствующие оценки на выборах президента.

Как ранее писал Лайф, 244 украинских нардепа проголосовали за расширение морской зоны Незалежной в Чёрном море на 12 миль и разрешение стрелять без предупреждения при угрозе нападения на украинские суда.