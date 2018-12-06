"Мы — за". В Крыму обрадовались идее о рэп-фестивале на нудистском пляже

По мнению властей, мероприятие станет новым магнитом, фактором притяжения на полуостров.

Предложение журналиста Дмитрия Киселёва провести рэп-фестиваль на нудистском пляже в Коктебеле поддержал министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко. По его мнению, мероприятие станет ещё одним ярким музыкальным событием для привлечения туристов.

Волченко напомнил, что Киселёв является основателем крупнейшего на постсоветском пространстве международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party. Как отметил министр, благодаря сочетанию моря, пляжа и исполнителей джаза мирового уровня на полуостров приезжает огромное количество туристов.

— Создавая новые магниты, факторы притяжения и поводы для приезда в Крым, мы увеличим его притягательность и туристический поток. Это интересно, мы — за, — сказал он РИА "Новости".

Ранее Лайф писал, что Дмитрий Киселёв намерен организовать фестиваль рэп-музыки на нудистском пляже в Коктебеле в конце августа 2019 года.