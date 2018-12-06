СМИ назвали главную причину слабости общеевропейской армии

В военно-аналитическом издании задаются вопросом, кто возглавит армию, состоящую из 28 наций и разговаривающую на 24 официальных языках.

Политическая составляющая в идее создать объединённую армию Европы — самое слабое звено, уверен журналист Майкл Пэк из американского военно-аналитического издания National Interest. Понятно, что в Норвегии и Греции могут быть разные идеи о том, за что стоит бороться, пишет автор.

— В отличии от своего главного врага (России) или мускулистого старшего брата (США) Европа не является единой. Европейский союз является скорее экономическим блоком, чем истинными соединёнными штатами Европы, а Брексит Британии и растущие популистские движения в Италии и других странах не сулят ничего хорошего для континентальной интеграции. Британские официальные лица уже отвергли идею армии ЕС как подрыв и дублирование НАТО, — пишет Пэк на станицах National Interest.

Из-за собственной исторической гордости европейские страны, скорее всего, захотят сохранить свои национальные армии, это оставит меньше ресурсов для общеевропейской армии, уверен журналист. Это уже показывает Североатлантический альянс, 70% которого финансируют только США.

Идею создания общеевропейской армии высказал президент Франции Эмманюэль Макрон. За её создание выступили Италия и Испания. А Нидерланды и Австрия отвергли предложение Макрона. Французский историк Эдуар Юссон парировал президенту и напомнил, что русский народ дважды спасал Францию в XX веке, и поэтому будет очень низко создавать армию для противостояния России.