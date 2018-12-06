"Когда ты в отчаянии". Порошенко начал постить котиков в Twitter

Некоторые подписчики предположили, что это попытка украинского лидера повысить свой рейтинг, другие заподозрили, что он пьян.

Президент Украины Пётр Порошенко опубликовал "первый пост про кота" на своей странице. Он использовал снимок животного, чтобы показать успехи в переселении военного общежития во Львовской области.

Це - перший пост про кота у моїй стрічці. А цей кіт - перший «мешканець» вже заселеного гуртожитку нового зразка для військових у Старичах, і вже святкує новосілля pic.twitter.com/yCmYpJl5H6 — Петро Порошенко (@poroshenko) December 6, 2018

— Это первый пост про кота на моей странице, — говорится в сообщении.

Некоторые подписчики остались в недоумении и заподозрили, что подобный контент — последняя попытка Порошенко спасти свою репутацию.

— Урок от Порошенко: как поднять свой рейтинг, когда ты в отчаянии. Постить котиков, — пишет один из пользователей.

— Очень хочет на второй срок, а за решётку не хочет. Вот и котики в ход пошли, — отметил другой пользователь.

Фоловеры отметили неуместность такого твита, учитывая плачевную ситуацию в стране.

— У него военное положение в стране, а он котиков постит, — отметил комментатор в соцсети.

Также подписчики предположили, что официальный аккаунт главы государства в "Твиттере" взломали или же украинский лидер находится сейчас в нетрезвом состоянии.

— Петро напился до рыжих котиков, — заключил один из пользователей.

Это не первый раз, когда аккаунты президента Украины вызывают повышенное внимание. Так, ранее Пётр Порошенко в посте в "Фейсбуке" допустил три ошибки в первой строчке национального гимна.