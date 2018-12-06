"Когда ты в отчаянии". Порошенко начал постить котиков в Twitter

Президент Украины Пётр Порошенко опубликовал "первый пост про кота" на своей странице. Он использовал снимок животного, чтобы показать успехи в переселении военного общежития во Львовской области.
Це - перший пост про кота у моїй стрічці. А цей кіт - перший «мешканець» вже заселеного гуртожитку нового зразка для військових у Старичах, і вже святкує новосілля pic.twitter.com/yCmYpJl5H6— Петро Порошенко (@poroshenko) December 6, 2018
— Это первый пост про кота на моей странице, — говорится в сообщении.
Некоторые подписчики остались в недоумении и заподозрили, что подобный контент — последняя попытка Порошенко спасти свою репутацию.
— Урок от Порошенко: как поднять свой рейтинг, когда ты в отчаянии. Постить котиков, — пишет один из пользователей.
— Очень хочет на второй срок, а за решётку не хочет. Вот и котики в ход пошли, — отметил другой пользователь.
Фоловеры отметили неуместность такого твита, учитывая плачевную ситуацию в стране.
— У него военное положение в стране, а он котиков постит, — отметил комментатор в соцсети.
Также подписчики предположили, что официальный аккаунт главы государства в "Твиттере" взломали или же украинский лидер находится сейчас в нетрезвом состоянии.
— Петро напился до рыжих котиков, — заключил один из пользователей.
Это не первый раз, когда аккаунты президента Украины вызывают повышенное внимание. Так, ранее Пётр Порошенко в посте в "Фейсбуке" допустил три ошибки в первой строчке национального гимна.
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