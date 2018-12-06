Путин поручил дать право возвращать НДС при экспорте работ и услуг

Правительство РФ должно выработать условия, аналогичные налогообложению по экспорту товаров.

Президент РФ Владимир Путин поручил разработать поправки в Налоговый кодекс, которые дадут право на возврат НДС при экспорте работ и услуг. Перечень поручений главы государства по итогам встречи с руководителем "Деловой России" Алексеем Репиком опубликован на сайте Кремля.

Согласно документу, правительство должно внести в российское законодательство поправки о возврате НДС при экспорте работ и услуг, аналогичные условиям налогообложения по экспорту товаров. Сроком исполнения поручения кабмином назначено 1 июля 2019 года.

Путин после инаугурации подписал новый майский указ, в котором определены основные направления развития экономики и социальной сферы до 2024 года. В частности, президент поручил кабмину увеличить несырьевой неэнергетический экспорт до $50 миллиардов в год, в том числе объём экспорта услуг — до $100 миллиардов в год. Доля экспорта работ и услуг должна составить не менее 20% ВВП РФ, а торговля между государствами — членами ЕАЭС — вырасти в 1,5 раза.