Взрывное устройство обнаружено в полицейском участке в Норвегии

ЧП произошло в полицейском участке города Ши норвежской губернии Акерсхус. Как сообщает издание Norway Today, дежурные офицеры, разбирая корреспонденцию, обнаружили среди почтовых пакетов взрывное устройство.

В местной полиции заявили, что бомба была настоящей. Её мощность власти не уточняют, однако, по их словам, она была способна нанести ранения людям.

— Это очень особый случай, с подобными действиями мы сталкиваемся редко в Норвегии, — заявил представитель полиции Бьёрн Туне.

Прибывшие на место сапёры обезвредили взрывное устройство. В результате инцидента никто не пострадал. Полиция возбудила уголовное дело и ищет подозреваемых.