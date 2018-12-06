Волкер заявил, что из-за инцидента в Чёрном море Россию могут отключить от SWIFT

Альтернативным ответом может стать запрет российским судам, прибывающим из Крыма или Азовского моря, заходить в европейские порты.

Из-за инцидента в Чёрном море российские банки могут отключить от международной банковской сети SWIFT, которая ускоряет международные транзакции, отправляя платёжные поручения финансовым институтам в разных странах.

О такой возможности заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в беседе с "Голосом Америки", отметив, что в данный момент рассматриваются разные варианты для давления на Россию, чтобы Москва захотела "провести переговоры для выработки решения".

— Это приведёт к издержкам для всех участников. Большим издержкам для России, но и большим издержкам для союзников, — признал он в то же время.

Альтернативным ответом может стать запрет российским судам, прибывающим из Крыма или Азовского моря, заходить в европейские порты.

Напомним, 25 ноября три украинских военных корабля незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились в сторону Керченского пролива. Они были задержаны, а экипаж после ареста признался в провокации. После инцидента Киев ввёл военное положение в 10 областях, а Пётр Порошенко объявил о переброске войск к рубежам РФ. Как писал Лайф, Госдеп потребовал от Москвы отпустить арестованных украинских моряков, а ранее CNN сообщил, что США готовятся направить свой корабль в Чёрное море.