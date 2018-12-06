США поддержали Украину с помощью внепланового полёта над её территорией

Пентагон назвал инцидент в Керченском проливе атакой на военные корабли Незалежной.

Самолёты Соединённых Штатов и их союзников провели 6 декабря внеплановый полёт над Украиной в рамках Договора по открытому небу. Об этом сообщает Пентагон.

— Выбор времени для этого полёта должен продемонстрировать приверженность США обязательствам перед Украиной и другими странами, — говорится в опубликованном на сайте американского оборонного ведомства сообщении.

Пентагон также назвал инцидент в Керченском проливе атакой на украинские военно-морские суда и опасной эскалацией. При этом в сообщении отмечается стремление США "к более тесным отношениям с Россией", которых не может быть до прекращения ею "противозаконных и дестабилизирующих действий на Украине и в других местах".

Напомним, 25 ноября три украинских военных корабля нарушили границу России и вскоре были задержаны. На допросе моряки признались в совершении провокации, после чего их арестовали. Как писал Лайф, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что критика из-за рубежа — не повод отпускать украинских моряков.