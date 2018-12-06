Ректор МГИМО: Запад хочет расширить ресурсную базу своего доминирования

Такой тезис прозвучал на VIII Всероссийском конгрессе политологов, который проходит в Москве.

Характерной чертой для современных международных отношений стало стремление ведущих стран Запада расширить ресурсную базу собственного доминирования, в том числе за счёт постсоветского пространства. Такое мнение высказал ректор МГИМО МИД России Анатолий Торкунов, выступая на VIII Всероссийском конгрессе политологов.

Кроме того, по его словам, имеет место децентрализация международных отношений, которая, с одной стороны, создаёт преимущества для внешней политики ряда стран, а с другой — сопровождается болезненными и острыми кризисными процессами.

— Эти вызовы требуют глубокого и адекватного теоретического осмысления с ориентацией на прогноз и проектирование будущего, — считает эксперт.

VIII Всероссийский конгресс политологов проходит в Москве 6−8 декабря. В его работе принимают участие более тысячи политологов, представляющих университеты и исследовательские центры из 60 российских регионов и 36 стран мира, в том числе из Великобритании, Франции, США, Германии, Израиля и многих других. Ключевая идея конгресса связана с развитием государства и мирового порядка, а среди основных тем конгресса — социокультурное многообразие в современном мире и политика развития.