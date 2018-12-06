Стали известны номинанты на премию "Золотой глобус" в 2019 году

Российские картины "Человек, который удивил всех" и "Довлатов" в число претендентов на престижную награду не попали.

В Лос-Анджелесе объявили номинантов 76-й премии "Золотой глобус", которая присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы за заслуги в области кинематографа и телевидения.

Ленты "Звезда родилась", "Чёрная пантера", "Если Бил-стрит могла бы заговорить", "Чёрный клановец" и "Богемская рапсодия" претендуют на престижную награду в категории "Лучший драматический фильм". "Человек-паук: Через вселенные", "Ральф против интернета", аниме "Мирай из будущего", анимация Уэса Андерсона "Остров собак" и "Суперсемейка-2" поборются за звание "Лучшего анимационного фильма".

В номинации "Лучшая комедия или мюзикл" представлены пять картин: "Безумно богатые азиаты", "Фаворитка", "Зелёная книга", "Мэри Поппинс возвращается" и "Власть".

За "Золотой глобус" в номинации "Лучшая мужская роль в драматическом фильме" поборются Брэдли Купер, Уильям Дефо, Рами Малек, Лукас Хеджес и Джон Дэвид Вашингтон, а за звание лучшей актрисы драматического фильма — Гленн Клоуз, Леди Гага, Николь Кидман, Мелисса Маккарти и Розамунд Пайк.

В список номинантов в категории "Лучший фильм на иностранном языке" попал ливано-американский фильм "Капернаум", бельгийско-нидерландская драма "Девочка", немецкая картина "Никогда не оглядывайся", мексиканская драма "Рома", а также японская кинолента "Магазинные воришки". Российские картины "Человек, который удивил всех" и "Довлатов" в число номинантов не попали.