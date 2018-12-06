"Пусть бубнят". Лоза предложил провести рэперский "Голубой огонёк"

Певец подчеркнул, что рэп — чуждое направление для российского зрителя и уже через пару лет его популярность пойдёт на убыль.

Певец Юрий Лоза отреагировал на предложение депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярёва позвать на новогодние "Голубые огоньки" рэперов. В комментарии Лайфу исполнитель выразил мнение, что в России нужно отталкиваться от собственных корней в искусстве, а рэп в нашей стране — направление чуждое.

— Есть определённые корни у каждой культуры. У каждого явления музыкального, у каждого стиля, направления обязательно должны быть какие-то корни. Например, рок-н-ролл, как бы мы его ни любили, это не наша музыка, она на другой основе совсем, она мажорная, а у нас минорный строй души, — пояснил Лоза. — Точно так же музыка рэп — это раскрученная американская, негритянская культура. Они отталкиваются от ритма, а мы отталкиваемся от мелодии и гармонии, это наша культура.

Так, певец уверен, что, несмотря на попытки убедить русского человека, что эта "африканская культура" уже "сидит в корнях и мы должны её любить", — "это всё насаждаемое". При этом Лоза считает, что не нужно выделять рэперов из общего поля артистов и давать послабления.

— Ну если Лозе, допустим, нельзя материться — и рэперу нельзя материться. Лозе нельзя пропагандировать насилие и порнографию, то и им нельзя, всем должно быть одинаково, — пояснил певец. — Я думаю, что просто один раз им надо объяснить, что поступать надо по закону, по норме человеческого общежития.

Исполнитель считает, что то, что слушать, люди выбирают не сами и не знают, что им нужно, а молодёжь "тем более ведома" в предпочтениях. При этом он считает, что уже через пять-семь лет рэп "умрёт". Нынешнюю же его популярность Лоза объяснил простотой и примитивностью.

Возвращаясь к вопросу о включении рэперов в список исполнителей "Голубых огоньков", певец предложил провести отдельный "рэперский" новогодний концерт.

— Пусть будет рэперский "Голубой огонёк", на каком-нибудь канале, — сказал Лоза. — Заведите рэперский "Голубой огонёк", и пусть они бубнят всю новогоднюю ночь.

Как ранее писал Лайф, депутат Дегтярёв пообещал написать письмо руководителям телеканалов с предложением перед Новым годом во всех "Голубых огоньках" дать время талантливым рэп-исполнителям, показав стране их творчество.