За перемены. Политологи отметили кризис старых партийных систем

Сегодня в Москве в стенах МГИМО начал работу VIII Всероссийский конгресс политологов. Участие в нём принимает более тысячи учёных из 36 стран. Главная тема встречи — "Политика развития, государство и мировой порядок".

Так, сегодня участники обсудили движение "жёлтых жилетов" во Франции, которое после масштабных протестов добилось заморозки цен на топливо на полгода. Движение поддерживают как левые, так и правые французские политики.

— "Жёлтые жилеты" — это такое же новое веяние в политике, как и возникновение политических сил совершенно нового порядка, — приводит "Взгляд" слова декана факультета управления и политики МГИМО профессора Академии военных наук Генри Сардаряна.

Он отметил, что это "указывает на кризис старых партийных систем, кризис лидеров старого образца и острую потребность в формировании новых политических сил".

К участникам форума с приветственным посланием обратился первый замглавы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Он считает, что в России сложилось профессиональное и уважаемое сообщество политологов.

— Программа форума отражает высокий уровень развития российской политологии, сложившееся и уважаемое профессиональное сообщество — неотъемлемая и передовая часть мировой науки, — говорится в приветствии.

— Сегодня перед политологами стоят масштабные задачи, мы живём в стремительно меняющуюся эпоху, и успех в мировой конкуренции как никогда зависит от экспертизы и понимания общественных процессов. Именно в социальных науках важно держать руку на пульсе общественной жизни, это создаёт условия для качественной экспертизы и прогнозов, — добавил Кириенко.

Уже завтра конгресс продолжит свою работу. Экспертному сообществу предстоит обсудить множество острых вопросов.

Участники конгресса намерены определить стратегию развития российского общества в контексте задач, поставленных президентом страны и правительством на ближайшие шесть лет.