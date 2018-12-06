Взорвавшего бомбу в петербургском супермаркете отправили на лечение

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Взорвавшего бомбу в петербургском супермаркете отправили на лечение

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Фото: © РИА Новости

Дмитрия Лукьяненко, совершившего в декабре 2017 года теракт в петербургском магазине "Перекрёсток", Московский окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге отправил на принудительное лечение, сообщает ТАСС.

— Освободить от уголовной ответственности. Применить меру принудительного медицинского характера, — цитирует агентство председательствующего судью.

Ранее такой же вердикт вынес Калининский районный суд Санкт-Петербурга. Мужчина заложил взрывное устройство в супермаркете, в результате взрыва пострадало 18 человек. В феврале этого года Лукьяненко признали невменяемым.

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