Взорвавшего бомбу в петербургском супермаркете отправили на лечение

Дмитрия Лукьяненко, совершившего в декабре 2017 года теракт в петербургском магазине "Перекрёсток", Московский окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге отправил на принудительное лечение, сообщает ТАСС.
— Освободить от уголовной ответственности. Применить меру принудительного медицинского характера, — цитирует агентство председательствующего судью.
Ранее такой же вердикт вынес Калининский районный суд Санкт-Петербурга. Мужчина заложил взрывное устройство в супермаркете, в результате взрыва пострадало 18 человек. В феврале этого года Лукьяненко признали невменяемым.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени