Покорили и левых, и правых. Конгресс политологов изучил феномен "жёлтых жилетов"

Движущая сила парижских протестов стала одной из самых злободневных тем VIII Всероссийского конгресса политологов, участие в котором принимают более тысячи учёных из 36 стран мира.

Движение "жёлтых жилетов", которому удалось добиться от французского правительства заморозки тарифов на топливо, уникально тем, что его поддерживают как левые, так и правые политики. На этот факт обратил внимание декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян, выступая на VIII Всероссийском конгрессе политологов.

— Надо учитывать, что в основном тех, кто поддерживает движение "жёлтые жилеты", уже успели окрестить и крайне левыми, и крайне правыми популистами. Но очевидно, что такие характеристики уходят в прошлое. Все европейские страны сталкиваются с приходом лидеров нового типа, и называть всех популистами — невозможно, — приводит слова эксперта "Взгляд".

Это перекликается с тезисом о кризисе старых партийных систем, который также прозвучал во время конгресса в Москве.

Массовые акции "жёлтых жилетов" против повышения цен на топливо начались во Франции 17 ноября. Протесты в Париже сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами автомобилей. В ходе беспорядков задержаны 412 человек. Ранения получили 133 человека, в том числе 23 силовика, а четыре человека погибли.

VIII Всероссийский конгресс политологов проходит в Москве 6–8 декабря. Участники конгресса намерены определить стратегию развития российского общества в контексте задач, поставленных президентом страны и правительством на ближайшие шесть лет.