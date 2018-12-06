Дизайнер объяснил, почему коралловый цвет не станет "массовой истерией" года

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Дизайнер объяснил, почему коралловый цвет не станет "массовой истерией" года

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Фото: instagram.com/estetfashionweek

По мнению дизайнера Игоря Чапурина, данный цвет неоднозначно сочетается с другими.

Коралловый, который назвали цветом 2019 года, не станет "массовой истерией" из-за неоднозначного сочетания с другими цветами. Такое мнение выразил знаменитый российский дизайнер Игорь Чапурин.

— Мне очень нравится этот оттенок кораллового, он, безусловно, будет востребован на подиумах, но не думаю, что он станет "массовой истерией" из-за неоднозначной комбинаторики с другими цветами, — приводит РИА "Новости" его слова.

<p>Фото: © instagram.com/<a href="https://www.instagram.com/p/BSdemqZjwni/" target="_blank">estetfashionweek</a></p>

Дизайнер отметил, что фешен-индустрия постоянно находится в поиске новинок. И он скептически относится к тому, чтобы раздавать такие ярлыки, как "икона стиля", "тренд сезона", "цвет года".

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