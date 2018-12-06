Политолог: Кризис 2008–2014 годов нарушил баланс интересов на Западе

Баланс интересов, который был определяющим в развитии западного общества во второй половине прошлого века, был подорван глобальным экономическим кризисом 2008−2014 годов. Об этом сегодня заявил президент ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, академик-секретарь отделения глобальных проблем и международных отношений РАН Александр Дынкин на VIII Всероссийском конгрессе политологов.

— Очевидно, что глобальная рецессия 2008−2014 годов обозначила исчерпание социального контракта, общественного договора, который действовал примерно с конца 1960-х годов, — приводит его слова REGNUM.

По мнению Дынкина, суть этого общественного договора была проста: все принимали модель либерального рыночного порядка, пока она обеспечивала рост благосостояния из поколения в поколение. Однако кризис положил этому конец. Доходы на одно домашнее хозяйство в США не растут последние 15 лет.

— Ещё хуже оказалась ситуация в Европе, особенно южной, где мы видели долгий период двузначной безработицы, особенно среди молодёжи. Это привело к тектоническим сдвигам: европейцы перестали относиться к Соединённым Штатам как к некоему граду обетованному, в том числе и потому, что причиной этого кризиса были серьёзные регуляторные ошибки Федеральной резервной системы, — сказал Дынкин.

Напомним, VIII Всероссийский конгресс политологов открылся в Москве сегодня. Он будет продолжать работу до 8 декабря. На него съехалось более тысячи политологов из 60 регионов России и 36 стран.