Музыкант с клятвой Гиппократа. Александр Розенбаум спас пассажирку самолёта

Музыкант Александр Розенбаум оказал первую медицинскую помощь пассажирке самолёта. Одной из попутчиц певца стало плохо, и она потеряла сознание во время рейса из Москвы в Симферополь, рассказал на своей странице в "Фейсбуке" очевидец произошедшего, руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик.

— В экономклассе врача не оказалось, а из бизнеса как ни в чём не бывало выходит действительно врач по образованию и первой профессии, один из моих любимых исполнителей — Александр Яковлевич Розенбаум, — рассказывает Кнырик.

Розенбаум сделал пассажирке искусственное дыхание, а в аэропорту Симферополя женщину забрали медицинские сотрудники.

Александр Розенбаум имеет диплом врача-терапевта, работал в скорой помощи и является полковником военно-медицинской службы в отставке.