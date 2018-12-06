Путин и Абэ обменяются визитами в 2019 году

Японский премьер полон решимости добиться значительного прогресса в решении вопроса о мирном договоре.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обменяются визитами в 2019 году. Об этом журналистов проинформировал посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки, сообщает РИА Новости.

— Достигнута договорённость о визите премьер-министра Абэ в Россию в начале следующего года, а также визите президента Путина в Японию в рамках саммита G20, — сказал Кодзуки.

Дипломат отметил, что стороны полны решимости "поставить точку в вопросе заключения мирного договора путём решения территориального вопроса".

Отметим, саммит G20 пройдёт в японской Осаке с 28 по 29 июня 2019 года. Ранее Синдзо Абэ предложил Путину посетить чемпионат мира по дзюдо, который пройдёт в Токио с 25 августа по 1 сентября 2019-го.