Путин утвердил состав группы по увековечению памяти жертв репрессий

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Путин утвердил состав группы по увековечению памяти жертв репрессий

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Президент РФ Владимир Путин. Фото: ©РИА Новости/Михаил Климентьев

Президент РФ Владимир Путин утвердил состав рабочей группы, которая будет координировать работу по увековечению памяти жертв политических репрессий. Документ опубликован на портале правовой информации.

— Утвердить прилагаемый состав межведомственной рабочей группы по координации деятельности, направленной на реализацию концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий, — говорится в документе.

Руководителем группы назначен глава СПЧ Михаил Федотов. В её состав включены в том числе председатель Московской хельсинкской группы Людмила Алексеева, глава управления ФСБ РФ Александр Васильев, замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

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