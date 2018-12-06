Путин утвердил состав группы по увековечению памяти жертв репрессий

Президент РФ Владимир Путин утвердил состав рабочей группы, которая будет координировать работу по увековечению памяти жертв политических репрессий. Документ опубликован на портале правовой информации.
— Утвердить прилагаемый состав межведомственной рабочей группы по координации деятельности, направленной на реализацию концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий, — говорится в документе.
Руководителем группы назначен глава СПЧ Михаил Федотов. В её состав включены в том числе председатель Московской хельсинкской группы Людмила Алексеева, глава управления ФСБ РФ Александр Васильев, замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
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